Янукович: Для нас газовый контракт Тимошенко - как петля на шее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Тимошенко сегодня страдает от содеянного. Но почему страна мучается, почему до 2019 года мы должны платить? Кого это радует? Аплодируете кому (при вопросе о Ю.Тимошенко журналисты зааплодировали – УНИАН), скажите пожалуйста? Меня это очень огорчает», - подчеркнул В.Янукович.

Он отметил, что как гражданин и как менеджер хочет сказать, что контракт, подписанный в Москве в 2009 году, «приносит (России) ежегодно 6 миллиардов долларов». По словам главы государства, эти деньги могли бы пойти на развитие страны, на социальные выплаты.

В.Янукович вновь назвал существующую цену на газ для Украины несправедливой. Он подчеркнул, что не понимает, какие аргументы смогла найти российская сторона для подписания этого контракта.

При этом В.Янукович напомнил, что контракт был подписан без утверждения соответствующих директив правительством. «Тимошенко фактически фальсифицировала эти документы», - заявил он и добавил, что «для нас этот газ контракт как петля на шее».

«Сегодня, когда мы уже знаем эту историю до конца, тогда мы понимаем, что тогда был фактически подлог документов, и поэтому Юлия Тимошенко оказалась в тюрьме, и суд принял это решение. Справедливое ли оно, правильное ли оно, но он его принял суд. Кстати, это минимальное наказание, которое предусмотрено этой статьей - от семи до 12 лет», - сказал В.Янукович.