Охрана Януковича вывела журналистку из пресс-конференции

Как передает корреспондент УНИАН, Т.Черновол несколько раз пыталась задать вопрос В.Януковичу, но охрана постоянно блокировала ее и не давала такой возможности.

Когда Президент отвечал на вопрос журналиста российской радиостанции “Эхо Москвы” о заключении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, Т.Черновол с места выкрикнула вопрос с требованием объяснить, как В.Янукович был партнером бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

В этот момент охрана на несколько минут вывела Т.Черновол из зала, где проходит пресс-конференция.

Присутствующие в зале начали с места кричать В.Януковичу, что бьют журналистку. После того, как В.Янукович сказал, чтобы Т.Черновол вернулась в зал, она смогла задать Президенту вопрос.