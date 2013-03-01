Квасневский увидел прогресс в Украине для подписания Соглашения с ЕС

Бывший Президент Польши и один из участников Мониторинговой миссии Европарламента по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Александр Квасневский видит прогресс в решении украинской властью вопросов, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом А.Квасневский сказал в интервью польским журналистам в Вашингтоне.

"Понемногу, но этот прогресс, однако, есть. Стоит здесь вспомнить экономические реформы, юридические, например, изменение уголовного кодекса и закона об адвокатуре, что, в конечном счете, повышает роль адвокатов в судебном процессе. Много вещей делается", - сказал экс-президент, слова которого приводит РАР.

Он отметил, что результаты последнего саммита Украина-ЕС, который состоялся 25 февраля в Брюсселе, подтверждают возможность подписания Соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в ноябре.

"Важнее всего то, что двери остаются открытыми", - сказал он.

А.Квасневский напомнил, что у украинской власти еще есть время до мая этого года, чтобы решить ряд пока не решенных дел, среди которых он вспомнил ситуацию с Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

Он сообщил, что планирует в ближайшее время снова посетить Киев для переговоров по этому делу.

"Как все переговоры - это тяжелый труд, требующий огромного терпения и понимания ситуации, поскольку нужно найти решение, которое позволит всем выйти, не потеряв лица, а это непростое задание", - отметил он.

РАР отмечает, что А.Квасневский сообщил, что в ходе своих переговоров в Вашингтоне с представителями американской власти будет убеждать их проводить "более активную" политику в отношении Украины.