Франция положительно настроена на подписание ассоциации Украина-ЕС

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Украине Ален Реми сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Также посол отметил, что возобновление работы украинского парламента и принятие Заявления о реализации евроинтеграционных устремлений стали важной предпосылкой проведения саммита Украина-ЕС 25 февраля. «Это голосование объединило представителей разных политических сил», - сказал А.Реми.

В свою очередь, В.Рыбак выразил надежду, что Франция продолжит оказывать конструктивную и действенную поддержку последующему сближению Украины с Европейским Союзом.

«Мы активно работаем над тем, чтобы в основу реализации национальных евроинтеграционных приоритетов была заложена хорошо проработанная нормативно-правовая база, которая учитывала бы лучший европейский опыт», - сказал спикер. В этом контексте В.Рыбак выразил надежду, что Национальное собрание и Сенат Франции передадут украинскому парламенту свой «колоссальный опыт законотворческой работы».

«Внедряя программу широкомасштабных реформ, украинское общество четко осознает объем и суть тех заданий, которые должны быть выполнены уже в ближайшее время. Именно поэтому мы адекватно воспринимаем критику и замечания наших западных партнеров, и готовы в духе открытости и партнерства продолжать работать в направлении укрепления демократии, политической стабильности и экономического процветания нашего государства», - сказал руководитель парламента.

При этом он подчеркнул, что заключение Соглашения об ассоциации будет самым лучшим стимулом для Украины с точки зрения последующего усиления демократического развития и верховенства права.