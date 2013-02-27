Янукович на Кабмине «взбодрил» Табачника

Об этом, как сообщает Украинская правда, он заявил на расширенном заседании правительства.

По словам Президента, он во всех регионах слышал нарекания, что начали уничтожать детские спортивные школы. "Где Дмитрий Владимирович? Не для этого мы это делали, чтобы вы уничтожали это. Понимаете? Разберитесь с этим с Сафиуллиным!", - обратился президент к министру образования Табачнику, который сразу вскочил с удивленным лицом.

Президент также обратился к местным властям с требованием улучшить ситуацию со спортивными площадками в школах. "Кто из нас в детстве не играл на этих площадках? Куда они сейчас делись? Что детей не стало, или дети не такие? Немедленно восстановить", - обратился Президент к губернаторам.