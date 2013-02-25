Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

К Тимошенко едут врачи «Шарите»

Сегодня должна была начать работу международная медицинская комиссия, которая занимается состоянием бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко. Однако в Батькивщине заявили, что немецкие врачи до сих пор не получили официального уведомления о разрешении на встречу с Тимошенко. А ДПТС отметила, что немецкие врачи были официально проинформированы о готовности ведомства обеспечить их работу с Тимошенко.

Лавров обижается на ЕС из-за виз: почему украинцам можно, а нам нельзя?

ЕС дискриминирует Россию, подписав соглашение с Украиной о безвизовом режиме для владельцев служебных паспортов, считает Сергей Лавров.

В Киеве около четырех тысяч человек идут маршем протеста против политрепрессий

В Киеве начался марш против политических репрессий, в котором приняли участие более 4 тысяч сторонников оппозиции. Марш протеста «Киевляне против политических репрессий!» прошел городом и завершился митингом на Майдане Независимости.

В Брюсселе начался саммит Украина - Европейский Союз

В Брюсселе начался 16-й саммит Украина - Европейский Союз. Встреча президента Януковича с Ван Ромпеем и Мануэлем Баррозу в узком кругу длилась более 2 часов вместо запланированных 20 минут.

На Банковую заехал автозак и забрал людей с насосами

В Киеве задержаны 8 активистов КУПР, которые пытались провести акцию протеста по случаю третьей годовщины инаугурации Януковича.

«Киевэнерго» грозится оставить метро без света

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» предупредила Киевский метрополитен, который ежедневно перевозит около 1,7 млн пассажиров, об отключении электроэнергии за долги перед компанией.

Оппозиционеры пошли пикетом на саммит Украина-ЕС - у них забрали диппаспорта

Народные депутаты от партии "Батькивщина" Андрей Павловский и Александр Бригинец попытались провести пикет у здания Совета ЕС в Брюсселе, где сегодня проходил 16-й саммит Украина - ЕС.

Ставицкий: вопрос выхода из энергетического сообщества не обсуждается

В Брюсселе подписали документ о заинтересованности Европейского Союза в модернизации украинской ГТС.

Ставицкий: есть технические возможности поставок из Европы 30 млрд кубов газа

Европейский Союз обещает Украине решить вопрос диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины. Ставицкий утверждает, что есть технические возможности поставок из Европы газа в объеме 30 млрд кубов, что полностью удовлетворяет потребности Украины. А немецкие газотрейдеры RWE подкорректировали заявление министра, сказав, что, по соглашению, могут поставить в Украину не более 10 млрд куб.

Кучму возмутила растиражированная ложь - он написал Азарову

Бывший Президент Украины Леонид Кучма просит премьер-министра Украины Николая Азарова разобраться с ситуацией, когда государственное информагентство растиражировали ложную информацию о его задержании.

Янукович: Мой разговор с руководством ЕС дает мне основания для оптимизма

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что сегодняшние встречи в Брюсселе настраивают его оптимистично относительно дальнейшего евроинтеграционного продвижения страны. Позже президент Европейского Совета Герман ван Ромпей заявил, что Европейский Союз ожидает от Украины большего прогресса в выполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Тимошенко подтвердила, что видеокамеры демонтировали, часового убрали

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ "Укрзализныци" в Харькове, прекратила акцию гражданского неповиновения, поскольку ее требования выполнены.

Требование Луценко арестовать Кузьмина направили в другой суд

Жалобу Луценко на отказ прокуратуры привлечь к ответственности Кузьмина, Войченко и судей будут рассматривать Киево-Святошинский суд.

Баррозу верит, что получение виз для украинцев упростят до лета

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу надеется, что соглашение о дальнейшем упрощении визового режима с Украиной вступит в силу к лету.

Немецкий врач подчеркивает, что Тимошенко нуждается в дальнейшем лечении

Профессор Карл Макс Айнхойпль из клиники «Шарите», который лечит экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, подчеркивает, что его пациентка нуждается в дальнейшем лечении.