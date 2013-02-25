Баррозу верит, что получение виз для украинцев упростят до лета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после завершения 16-го саммита Украина - ЕС в Брюсселе.

“Надеюсь, соглашение может вступить в силу в первой половине этого года”, - сказал Ж.Баррозу.

Президент Еврокомиссии отметил, что в вопросе либерализации визового режима с Украиной комиссия готова работать достаточно быстро. При этом он обратил внимание на то, что комиссия ожидает третий отчет от Украины относительно выполнения Плана действий по либерализацию визового режима, после оценки которого может быть принято решение о переходе ко второй фазе реализации плана.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и др., лиц, которые едут для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнеры, жены, дети и родители граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу в целях бизнеса.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, женам, детям и родителям, которые посетят граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, который обслуживает журналистов.

Многократные визы сроком действия один год должны предоставляться водителям, которые осуществляют международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, которые принимают участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставках и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.