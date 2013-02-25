Марш против политрепрессий завершился митингом на Майдане

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщины”, на лестнице к монументу Независимости была создана импровизированная сцена, с которой к собравшимся обратились политики.

Перед участниками марша выступили председатель политсовета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов, лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, народные депутаты от оппозиции Николай Томенко, Юрий Одарченко, Вячеслав Кириленко, Андрей Ильенко.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой обратились к Президенту Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозу и к представителям стран-участниц саммита «Украина-ЕС» с призывом поддержать Украину в ее стремлении к ассоциированному членству в Европейском Союзе и направить усилия на освобождение бывших премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, текст резолюции озвучил руководитель столичной ячейки ВО "Батькивщины", народный депутат Юрий Одарченко.

"У нас есть представители в Брюсселе, которые сегодня после поддержки вами этой резолюции передадут ее непосредственно на саммит", - сказал он, обращаясь к собравшимся на мероприятии.

По словам Ю.Одарченко, в резолюции сказано, что украинский народ полностью поддерживает курс на европейскую интеграцию и готовность бороться за европейскую перспективу Украины. Вместе с тем, как говорится в документе, украинская власть выражает только декларативные намерения выполнить предложенные Европейским Союзом требования и умышленно создает препятствия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ю.Одарченко отметил, что участники акции обращаются к Ж.Баррозу и представителям стран-участниц саммита с просьбой выступить с поддержкой реформ, необходимых для продолжения в Украине углубленного курса на евроинтеграцию.

Также сторонники оппозиции просят ЕС продлить мониторинг выполнения Украиной рекомендаций Совета Европы, Европейского парламента, Венецианской Комиссии и Наблюдательной комиссии ОБСЕ и дать четкую оценку действиям украинской власти в отношении «политзаключенных Юрия Луценко и Юлии Тимошенко».

Кроме того, оппозиция призывает представителей ЕС ввести персональные санкции против украинских правительственных чиновников и представителей судебной власти, причастных "к фальсификации судебного процесса над Ю.Тимошенко".

По словам Ю.Одарченко, данную резолюции поддержали единогласно все участники акции.

По данным А.Турчинова, в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек.

Митинг завершился политическим перфомансом на тему евроинтеграции и Государственным гимном Украины.

Как сообщал УНИАН, в марше «Киевляне против политических репрессий!» приняли участие более 4 тысяч человек.