Немецкий врач подчеркивает, что Тимошенко нуждается в дальнейшем лечении

Профессор Карл Макс Айнхойпль из клиники «Шарите», который лечит экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, подчеркивает, что его пациентка нуждается в дальнейшем лечении.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой ВО “Батькивщина” заявлении врача.

"В украинских СМИ приводятся цитаты украинского Министерства здравоохранения, согласно которым медицинская комиссия пришла к выводу, что госпожа Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении в больнице. Это сообщение не имеет ни поддержки международной медицинской комиссии, ни отображает позицию немецких врачей", - говорится в заявлении профессора К.М.Айнхойпля, которое сегодня было разослано в СМИ.

"Мы считаем, что госпожа Тимошенко нуждается в дальнейшем лечении, и мы находимся в ее распоряжении", - добавил немецкий врач.

Кроме того, К.М.Айнхойпль отметил, что "украинская сторона не дала возможности провести запланированное на 22-23 февраля 2013 года обследование пациентки (Юлии Тимошенко) в Харькове".

"Министерство иностранных дел Украины сообщило об этом Посольству Германии в Киеве вечером 22 февраля. С того времени мы координируем наши действия с немецким и украинским посольствами, чтобы в ближайшее время посетить госпожу Тимошенко и согласовать с коллегами на месте дальнейший план лечения", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.