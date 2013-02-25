Ван Ромпей: ЕС ждет от Украины большего и более конкретного прогресса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Европейского Совета Герман ван Ромпей на пресс-конференции после завершения 16-го саммита Украина – ЕС сегодня в Брюсселе.

«У нас есть историческая возможность сделать рывок в отношениях Украина - ЕС путем подписания Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, до момента проведения Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», - сказал он.

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«Определенные шаги уже были осуществлены, однако нам нужно увидеть больший и более конкретный прогресс», - добавил президент Европейского Совета.

Он отметил, что речь идет о трех основных направлениях, определенных Советом иностранных дел ЕС, среди которых: преодоление недостатков, выявленных во время парламентских выборов в Украине, решение вопроса выборочного правосудия и продолжение реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

Г. ван Ромпей отметил, что данные критерии реалистичны, однако времени для их достижения - немного.

Относительно сферы выборочного правосудия президент Европейского Совета подчеркнул, что стороны выразили поддержку Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Пэта Кокса и Александра Квасневского.

Г. ван Ромпей также отметил важность системных шагов в осуществлении судебной реформы во избежание повторения случаев выборочного правосудия в будущем.

Он также сказал, что Евросоюз хотел бы видеть успешным саммит «Восточного партнерства», и сообщил, что призвал Президента Украины Виктора Януковича сделать все возможные шаги для выполнения обязательств по соответствующим реформам.