Тюремщики говорят, что немецким врачам Тимошенко не препятствуют

Государственная пенитенциарная служба Украины отмечает, что немецкие врачи из клиники «Шарите» были официально проинформированы о готовности ведомства обеспечить роботу Международной медицинской комиссии по обследованию осужденной бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС.

В ведомстве напомнили, что сегодня в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове должна была начать работу Международная медицинская комиссия при участии врачей Минздрава Украины и берлинской клиники «Шарите» по обследованию Ю.Тимошенко.

Однако, несмотря на готовность работы комиссии из числа украинских врачей, немецкие врачи в г. Харьков по состоянию на 10:00 25 февраля так и не прибыли.

Отдельно ГПтС информирует, что немецкая сторона была официально проинформирована в установленном порядке через МИД Украины о готовности обеспечить работу указанной комиссии.

Учитывая появление искаженных заявлений в СМИ по этому вопросу, ГПтС Украины обращает внимание, что никаких препятствий со стороны пенитенциарного ведомства по проведению обследования осужденной Ю.Тимошенко нет. Об этом свидетельствует и тот факт, что все предыдущие визиты немецких врачей со стороны пенитенциарной службы были организационно обеспечены.

Кроме того, заявления политической силы «Батькивщины» ложные и имеют целью оправдание за не приезд немецких врачей путем попытки очередной дискредитации пенитенциарного ведомства.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба партии "Батькивщина" заявила, что немецкие врачи клиники "Шарите" до сих пор не получили от украинских властей официального сообщения о том, когда им будет предоставлено разрешение на встречу Ю.Тимошенко.

"23 февраля немецкие врачи планировали обследовать Юлию Тимошенко, однако по надуманным причинам тюремщики отказали во встрече. Медики клиники "Шарите" до сих пор так и не имеют информации о возможной дате встречи. По надуманным причинам врачам не разрешили встретиться с Юлией Тимошенко в субботу, а теперь непонятно на каких основаниях медлят с ответом относительно даты приезда", - говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации по продолжению ее реабилитации.