К Тимошенко едут врачи «Шарите»

В составе комиссии - врачи из берлинской клиники «Шарите» и специалисты Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС), пишет Радио Свобода.

Тюремщики отметили, что осужденная Тимошенко, которая в пятницу принимала реабилитационные процедуры по месту своего нахождения, в субботу выразила желание делать это в специально обустроенной комнате - при отсутствии во время прохождения реабилитационных мероприятий в помещении сотрудниц пенитенциарной службы. Такая возможность Тимошенко была обеспечена, отмечает пресс-служба ДПТС.