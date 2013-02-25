Тимошенко подтвердила, что видеокамеры демонтировали, часового убрали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

“Акция прекращена”, - сказал он.

С.Власенко отметил, что, по словам самой Ю.Тимошенко, из ее палаты убрали часового, который находился там круглосуточно, демонтированы видеокамеры, лечебные процедуры проходят в отсутствие сотрудника Государственной пенитенциарной службы.

“На сегодняшний день действительно сняты видеокамеры, по крайней мере с ее слов, я не был у нее в тюремной палате. С ее слов, демонтированы те видеокамеры, которые стояли так сказать открытые. Действительно, убран постоянный пост, который находился у нее в палате. Ей сообщили также, что якобы демонтирована мониторинговая комната, потому что в ней смысл отпадает. И действительно она проводит лечебные процедуры сейчас в отсутствие представителей пенитенциарной службы”, - сказал С.Власенко.

По его мнению, камеры в палате Ю.Тимошенко были установлены с целью психологического давления.

Защитник добавил, что сейчас Ю.Тимошенко частично проходит лечебные процедуры.

“Она получает лечение, но это лечение частичное”, - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко начинала акцию общественного неповиновения, чтобы показать, что любой человек, “который борется против незаконных действий режима, может добиваться победы”.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко начала акцию гражданского неповиновения и отказалась возвращаться в свою больничную палату, пока не будет выполнен ряд ее требований, в частности, и до того времени, пока камеры видеонаблюдения, установленные в ее палате, не будут сняты.

С 8 января по 22 февраля Ю.Тимошенко находилась в помещении душевой комнаты.

22 февраля во время проекта «Диалог со страной» Президент Украины Виктор Янукович сказал, что выступает за демонтаж видеокамер в больнице, где находится осужденная Ю.Тимошенко.

В тот же день камеры видеонаблюдения из палаты экс-премьера в больнице были демонтированы, и она вернулась в свою палату.