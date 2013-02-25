На Банковую заехал автозак и забрал людей с насосами (добавлены фото)

Милиция задержала 8 активистов общественной организации «Коалиция участников Помаранчевой революции» (КУПР), которые на улице Банковой возле Администрации Президента пытались провести акцию протеста по случаю третьей годовщины инаугурации Виктора Януковича на должность главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, представители КУПР пытались пройти к зданию Администрации Президента, но им помешали работники милиции.

В частности, две девушки держали плакат с надписью “Чивокуня, насосы на 4 год”, выкрикивая при этом на английском языке: «Чивокуня, пошел вон!».

Также участники акции держали в руках несколько насосов. По словам активистов КУПР, насосы символизируют, что действующая власть уже три года «надувает» украинский народ.

В ходе акции на Банковую заехал автозак, в который правоохранители, применяя физическую силу, завели всех участников акции, и повезли в райотдел милиции для составления административных протоколов.