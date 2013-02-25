Кучму возмутила растиражированная ложь - он написал Азарову

Об этом идет речь в открытом письме Л.Кучмы к Н.Азарову, переданном УНИАН пресс-службой Президентского фонда "Украина".

Как отмечает Л.Кучма, обратиться к Н.Азарову с этим письмом заставил его «беспрецедентный случай. Несколько дней назад в сети Интернет была распространена клеветническая дезинформация, унижающая мою честь и достоинство. Подобного рода «сливы» - не новость. В свое время, как Вы помните, их активно использовали против меня как против действующего Президента государства. Время от времени это повторяется и сейчас. Инициаторами подобных акций, как правило, выступают нечистоплотные политики. А для тиражирования фальшивок используются грязные технологии информационных войн. Так было и в этот раз».

По словам экс-президента, «сенсацию» сделали с помощью сайта, который был зарегистрирован в марте прошлого года отечественным регистратором, но вне пределов Украины. Сайт и сейчас находится не в Украине, а наполняется контентом именно с территории нашего государства».

Как отмечает Л.Кучма, «по-видимому, не было бы смысла достаточно обстоятельно рассказывать о технологии очередной провокации, если бы не два момента. Во-первых, попытка кое-кого очернить мою честь, достоинство и деловую репутацию – не только удар лично по Леониду Кучме. Таким образом, уверен, в очередной раз пытаются ударить по имиджу Украинского государства.

Во-вторых, и это особенно поразило: впервые за всю историю независимой Украины к тиражированию фальшивки (со ссылкой, кстати, на неизвестный сайт) прибегло государственное агентство Укринформ. Причем, прибегло уже тогда, когда всем стало понятно – слухи, заброшенные в сеть Интернет – откровенная провокация».

«В этой связи создается впечатление: нынешнее руководство Укринформа либо профессионально непригодно, либо же играет по чьему-то грязному сценарию. Надеюсь, уважаемый Николай Янович, что Вы сможете дать ответ на этот вопрос. Потому что о событиях в нашем государстве, деятельности власти в мире узнают именно из сообщений агентства Укринформ», - говорится в открытом письме Л.Кучмы.

*** 21 февраля с.г. Укринформ распространил информацию такого содержания: «Источники в правоохранительных органах утверждают, что второй Президент Украины Леонид Кучма был задержан в киевском аэропорту "Жуляны".

"Такой факт (задержания – ред.) имел место", - сказал корреспонденту Укринформа один из источников.

В то же время в Генеральной прокуратуре заявили, что пока не имеют информации о задержании Кучмы.

В окружении экс-президента агентству заявили, что не будут комментировать "подобные глупости".

Напомним, по сообщению малоизвестного российского сайта crimelist.ru, Леонида Кучма был задержан в четверг в киевском аэропорту "Жуляны", когда его частный самолет пытался вылететь без разрешения администрации аэропорта.

20 февраля первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что проводится новое расследование относительно заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, и ГПУ имеет достаточно доказательств причастности Кучмы к заказу преступления».

УНИАН 21 февраля обратился за комментарием к адвокату Л.Кучмы Виктору Петруненко, который опроверг информацию СМИ о задержании бывшего Президента Украины Л.Кучмы в столичном аэропорту “Киев”. “Бессмыслица это все, “утка””, - сказал адвокат.

Позже в тот же день Л.Кучма заявил журналистам в Харькове, что вылет самолета из киевского аэропорта “Борисполь” задержался из-за сложных погодных условий.

“Кто вам сказал, что “Жуляны”? Я летел из “Борисполя”, во-первых. Нам сказали, что снег серьезный. Ни одного самолета не выпускают в таком случае без обработки”, - сказал Л.Кучма.

Комментируя слухи в СМИ о якобы возможном задержании, Л.Кучма сказал: “Никакого задержания не было. А чего вдруг мне быть задержанным? Что у вас, немножко что-то?..”.