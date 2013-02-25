В Киеве около четырех тысяч человек идут маршем протеста против политрепрессий

В Киеве начался марш протеста «Киевляне против политических репрессий!», в котором принимают участие более 4 тысяч сторонников оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, они отправились с Европейской площади, перекрыв автомобильное движение по улицы Грушевского.

Большинство участников акции держат в руках флаги ВО “Батькивщина”, Европейской партии Украины, ВО “Свобода”, а также государственные флаги. В марше принимает участие ряд народных депутатов от ВО “Батькивщина”, в частности руководитель столичной организации Юрий Одарченко а также председатель политсовета “Батькивщины” Александр Турчинов.

Как отметил народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко, марш проводится в знак протеста против действий власти, которая использует свободу заключенных лидеров оппозиции как предмет торгов за членство Украины в Европейском Союзе.

Согласно планам организаторов, колонна сторонников оппозиции пройдет по улице Грушевского к улице Шелковичной, потом свернет на Институтскую. Конечный пункт марша — Площадь Независимости, где состоится митинг и символический перфоманс.