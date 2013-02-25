Ставицкий: есть технические возможности поставок из Европы 30 млрд кубов газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он объяснил, что речь идет о реверсивных поставках газа из Европы.

“У нас есть полная договоренность, и есть четкий план, который мы выполним в ближайшее время”, - сказал Э.Ставицкий, добавив, что речь идет о странах, которые находятся на западной границе Украины, в том числе Словакии, Венгрии, Польше.

Он заметил, что есть технические возможности поставок из Европы газа в объеме 30 млрд кубов, что полностью удовлетворяет потребности Украины в импортном газе. При этом цена такого газа будет соответствовать цене спотовых рынков.

Отвечая на вопрос, когда такая договоренность может быть реализована, Э.Ставицкий сказал: “В ближайшее время”.