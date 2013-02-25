Оппозиционеры пошли пикетом на саммит Украина-ЕС - у них забрали диппаспорта

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, депутаты вместе с группой поддержки расположились возле VIP-въезда в здание Совета ЕС с плакатами, в которых призывали к европейскому выбору Украины и высказывали призывы к свободе Юлии Тимошенко.

Через 30 минут к пикетчикам подошли представители бельгийской полиции и заставили их свернуть акцию.

“Я вместе с коллегой Александром Бригинцом, с активистами оппозиционных партий приехали в Брюссель, чтобы показать Януковичу, европейским партнерам, что Украина, во-первых, стремится в Европу, и это наш выбор, а во-вторых, чтобы обратили внимание на те проблемы с избирательным правосудием с тем, что есть политические узники, есть Юрий Луценко, есть Юлия Тимошенко”, - сказал УНИАН А.Павловский.

“У нас забрали дипломатические паспорта, и вот непонятно, какая здесь демократия. У нас у двух присутствующих есть дипломатические паспорта - у Андрея Павловского и у меня, и, соответственно, непонятно, каким образом действует демократия, если у человека могут изъять дипломатический паспорт”, - сообщил УНИАН А.Бригинец.

“Нас попросили отойти в определенное место и настояли, чтобы мы свернули пикет. В данном случае ничего опасного в пикете не было, было лишь несколько человек, которые стояли с плакатами”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится 16-й саммит Украина - ЕС с участием Президента Украины Виктора Януковича.