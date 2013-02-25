Требование Луценко арестовать Кузьмина направили в другой суд

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел назначил к рассмотрению в Киево-Святошинском суде Киевской области жалобу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на отказ Генеральной прокуратуры открыть уголовное производство в отношении первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, следователя Сергея Войченко и судей Печерского и Апелляционного судов Киева, которые вынесли решение о его задержании и аресте.

Об этом сообщил журналистам адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин.

По его словам, таким образом суд удовлетворил заявление защиты Ю.Луценко об изменении подсудности в рассмотрении жалобы.

В то же время, сказал И.Фомин, суд отказал в просьбе рассматривать жалобу в составе коллегии из трех судей.

Также И.Фомин сказал, что ему неизвестно, когда жалоба Ю.Луценко будет назначена к рассмотрению.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра о привлечении к уголовной ответственности Р.Кузьмина и С.Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Ю.Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.

Позднее Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения о его аресте в 2010 году. Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генпрокуратуры по его аналогичному заявлению, зарегистрированному 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава криминальных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.

20 февраля Печерский райсуд Киева отложил до 5 марта рассмотрение жалобы Ю.Луценко.