Немецкие газотрейдеры могут поставить Украину не более 10 млрд куб. м по соглашению.

Максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading по рамочному соглашению, составляет 10 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении компании RWE, текстом которого располагает УНИАН.

«Максимальный объем газа, который может быть доставлен по рамочному соглашению, составляет 10 млрд кубометров», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, рамочное соглашение, которое было подписано в мае 2012 года, дает лишь правовую основу для разовых сделок.

На данный момент компания подтверждает некоторые небольшие поставки газа в ноябре-декабре 2012 года в объеме 56 млн кубических метров.

Также компания отмечает, что первоначально рамочное соглашение было подписано до мая 2013 года, однако на данный момент его действие продлено на неопределенный срок.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 февраля 2013 года в ходе общения президента с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», Президент Виктор Янукович заявил, что Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

Компания «Нафтогаз Украины» до сих пор не предоставляет результаты импорта газа из Европы в 2012 году.

Напомним, что с 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в РФ до 20 млрд куб. м.

Также, по заявлениям главы правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина, компания ожидает увеличения поставок газа от RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

Сегодня, 25 февраля, в Брюсселе министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Евросоюз обещает Украине решить вопрос о диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины.

Он объяснил, что речь идет о реверсных поставках газа из Европы.

“У нас есть полная договоренность, и есть четкий план, который мы выполним в ближайшее время”, - сказал Э.Ставицкий, добавив, что речь идет о странах, которые находятся на западной границе Украины, в том числе Словакии, Венгрии, Польше.

Он заметил, что есть технические возможности поставок из Европы газа в объеме 30 млрд кубов, что полностью удовлетворяет потребности Украины в импортном газе. При этом цена такого газа будет соответствовать цене спотовых рынков.

Отвечая на вопрос, когда такая договоренность может быть реализована, Э.Ставицкий сказал: “В ближайшее время”.