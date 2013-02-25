Ставицкий: вопрос выхода из энергетического сообщества не обсуждается

Еврокомиссар по энергетическим вопросам Гунтер Эттингер предложил украинской стороне рассмотреть вопрос создания газотранспортного консорциума на трехсторонней основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

“Сегодня в Брюсселе был подписан документ относительно заинтересованности Европейского Союза в модернизации украинской ГТС”, - сказал Э.Ставицкий. На уточняющий вопрос, идет ли речь о газотранспортном консорциуме, министр заметил, что сегодня комиссар предложил рассмотреть вопрос относительно трехстороннего консорциума. По его словам, в ближайшие недели должен состояться “круглый стол”. Украинская сторона предлагает провести его в Киеве, и обсудить этот вопрос с привлечением ведущих европейских компаний, специалистов, представителей стран каспийского региона, а также компаний из США.

“Мы договорились, что мы отработаем эти вопросы в ближайшие недели”, - сказал Э.Ставицкий.

Также министр заявил, что вопрос выхода Украины из Энергетического сообщества не обсуждается. В то же время он заметил, что Украину действительно тревожат вопросы относительно обходных трубопроводов, в том числе «Южного потока».

“Было заявлено еврокомиссаром, что эти проекты не являются проектами ЕС, но они относятся с уважением к тому, что происходит. Скажу откровенно, что мы настояли на том, чтобы эти вопросы рассматривались с участием нашего государства”, - сказал Э.Ставицкий.

Он заметил, что сегодня представители Европы неоднократно отмечали, что Украина должна стать энергетическим центром безопасности всей Европы.