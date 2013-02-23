Тюремщики уверяют, что Тимошенко не повезут обратно в колонию

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

”Руководство Качановской исправительной колонии на сегодняшний день не рассматривает вопрос перевозки осужденной Ю.Тимошенко в колонию. Поэтому сообщения в СМИ о намерениях силового вывоза осужденной являются неправдивыми, а их содержание напоминает выдумки самих журналистов”, - отмечается в сообщении пресс-службы ГПтС.

«Подчеркиваем, - говорится далее, - что сотрудники пенитенциарной службы никогда не применяли к осужденной Ю.Тимошенко силу и не собираются этого делать». ”Кроме того, напоминаем, что 25 февраля с.г. в ЦКБ «Укрзализныци» должна начать свою работу Международная медицинская комиссия”, - отметили в пресс-службе.

В то же время в ГПтС подчеркнули, что осужденная Ю.Тимошенко, которая до вчерашнего дня принимала реабилитационные процедуры по месту своего пребывания, сегодня выразила желание это делать в специально обустроенной для этого комнате при условии отсутствия во время прохождения реабилитационных мероприятий в помещении сотрудниц пенитенциарной службы и такая возможность ей была обеспечена.