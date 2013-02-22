Рада не будет работать до 5 марта
13:58, 22 февраля 2013Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Рыбак закрыл первое заседание второй сессии / Фото: Гражданская сеть ОПОРА
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак напомнил, что следующее заседание парламента состоится 5 марта.
Он сообщил, что на следующей неделе народные депутаты Украины будут работать в округах.
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Как сообщал УНИАН, сегодня была начата вторая сессия ВР 7-го созыва, которая должна была открыться еще 5 февраля. Работу парламента больше двух недель блокировали депутаты от оппозиции, требуя введения персонального голосования.
Сегодня же ВР приняла изменения в закон о Регламенте работы парламента, касающиеся личного голосования депутатов.
Также ВР приняла заявление в поддержку евроинтеграционных устремлений Украины.
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