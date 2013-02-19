Ситуацию в УНИАН рассмотрит Комиссия по журналистской этике

Межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов приняла решение обратиться в Комиссию по журналистской этике по поводу оценки ситуации, которая сложилась в информационном агентстве УНИАН, и оказать юридическую поддержку от профильных общественных и профессиональных организаций трудовому коллективу агентства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, 18 февраля на заседании МРГ по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов было рассмотрено обращение коллектива информационного агентства УНИАН относительно конфликтной ситуации, которая сложилась в агентстве.

На заседании пресс-секретарь Президента Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы Дария Чепак заявила, что «Президент Украины неоднократно подчеркивал, что любые попытки давления на СМИ недопустимы. Свобода слова имеет ключевое значение в защите демократических достижений».

«Вопрос ответственности СМИ перед читателями – один из главных принципов, на которых держится авторитет масс-медиа. Соблюдение главных принципов свободы слова возможно лишь при профессиональности и ответственности действий журналистов. В первую очередь – это сохранение профессиональных журналистских стандартов с соблюдением этических норм», - отметила Д.Чепак.

«Мы выступаем против любых действий, которые идут вразрез с профессиональной этикой журналистов. Информация должна быть четкая и выверенная. Честность и ответственность СМИ – прежде всего. В этом конфликте между менеджментом и журналистским коллективом точка должна быть поставлена с точки зрения морали и профессиональных стандартов», - отметила руководитель Межведомственной рабочей группы.

Как сообщила Д.Чепак, к обсуждению проблемы на заседании группы уже во второй раз приглашаются все стороны конфликта - профсоюз УНИАН и генеральный директор агентства Вадим Осадчий. Она напомнила, что по итогам обсуждения 26 декабря 2012 года сторонам были направлены предложения участников Межведомственной рабочей группы относительно урегулирования ситуации в агентстве. По словам руководителя Межведомственной рабочей группы, гендиректор агентства сообщил ей, что сейчас УНИАН готовит проект положения о редакционном совете. «Это - один из пунктов наших рекомендаций», - отметила Д.Чепак.

По итогам обсуждения ситуации, которая вызвала общественный резонанс, участники Межведомственной рабочей группы приняли ряд решений. В частности, обратиться в Комиссию по журналистской этике по поводу оценки сложившейся ситуации; оказать юридическую поддержку от профильных общественных и профессиональных организаций трудовому коллективу агентства; получить информацию от правоохранительных органов о результатах проверки, проведенной по решению, принятому на предыдущем заседании Межведомственной рабочей группы, на котором рассматривалась ситуация в агентстве УНИАН.