«Батькивщина» собирается на срочное заседание в сессионном зале

В сессионном зале Верховной Рады на срочное заседание собирается фракция «Батькивщина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», срочное собрание связано с планами Партии регионов захватить парламентскую трибуну силовыми методами. На 17.30 планируется брифинг председателя фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка (прес-пойнт).

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