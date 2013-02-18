«Батькивщина» собирается на срочное заседание в сессионном зале
17:15, 18 февраля 2013Политика
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В сессионном зале Верховной Рады на срочное заседание собирается фракция «Батькивщина».
"Батькивщина" готовится к наступлению регионалов
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», срочное собрание связано с планами Партии регионов захватить парламентскую трибуну силовыми методами.
На 17.30 планируется брифинг председателя фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка (прес-пойнт).
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