Ляшко и Салий хотят в мэры Киева

Лидер Радикальной партии, нардеп Олег Ляшко и бывший глава Киевгорадминистрации Иван Салий готовы пойти в мэры Киева.

Об этом они заявили сегодня на круглом столе в Институте Горшенина, сообщает LB.ua.

Ляшко подчеркнул, что вчера его Радикальная партия решила идти на выборы в Киевосовет и вопрос кандидата в мэры будет решать на съезде. "Вчера мы приняли решение идти на выборы, и, думаю, 10-12% наберем", - спрогнозировал он перспективы своей политической силы.

При этом депутат заявил, что он готов отстаивать права киевлян.

В свою очередь Салий заявил, что его кандидатура может стать компромиссной для всех политических сил. "Лучше кандидата в мэры, чем я - нет. Кто еще может уравновесить вас всех?", - заявил он.

По его мнению, новым мэром столицы должен быть хозяйственник, а не олигарх.

Напомним, партии "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" намерены представить единого кандидата в мэры Киева. Желание стать таким кандидатом уже высказали нардепы Анатолий Гриценко, Николай Катеринчук и экс-глава минрегионстроя Василий Куйбида.

Народный депутат Петр Порошенко также готов стать мэром столицы.