Кличко ждет начала выборов в Киеве

Как передает корреспондент, об этом В.Кличко заявил на пресс-конференции в Киеве.

«То, что касается спекуляций на тему, кого будет поддерживать партия «УДАР». В тот момент, когда будут назначены выборы мэра города Киева, мы сможем четко заявить нашу партийную позицию и персону – кого мы будем выдвигать и поддерживать на выборах мэра», - отметил В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.

6 февраля 2013 года руководитель Киевской горорганизации ВО «Батькивщина» Юрий Одарченко заявил, что партия ожидает ответ В.Кличко о готовности его баллотироваться в мэры Киева.

Ю.Одарченко убежден, что если В.Кличко согласится принимать участие в выборах, то «Батькивщина» однозначно поддержит его кандидатуру.