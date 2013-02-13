В зал суда, где слушают дело Тимошенко, прибыл Беркут

Как передает корреспондент УНИАН, не исключено, что они силой будут удалять народных депутатов, которых суд обязал покинуть помещение из-за нарушения правопорядка.

Сейчас бойцы спецподразделения одевают на себя защитные шлемы.

Ранее представитель суда, где проходят следственные действия по делу Щербаня, предложил депутатам добровольно выполнить решение суда и покинуть зал.

При этом требование депутатов представиться этот человек проигнорировал.

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В зале находятся 15 сотрудников подразделения "Грифон", но каких-либо активных действий в отношении депутатов они пока не совершают.

Как сообщал УНИАН, судья О.Царевич обязала народных депутатов покинуть зал суда, где проходят следственные действия в рамках расследования дела об убийстве депутата Евгения Щербаня.