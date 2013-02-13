В зал суда, где слушают дело Тимошенко, прибыл Беркут
Несколько десятков бойцов спецподразделения “Беркут” вошли в Апелляционный суд столицы, где должен был состояться допрос свидетеля по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.
Как передает корреспондент УНИАН, не исключено, что они силой будут удалять народных депутатов, которых суд обязал покинуть помещение из-за нарушения правопорядка.
Сейчас бойцы спецподразделения одевают на себя защитные шлемы.
Ранее представитель суда, где проходят следственные действия по делу Щербаня, предложил депутатам добровольно выполнить решение суда и покинуть зал.
При этом требование депутатов представиться этот человек проигнорировал.
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В зале находятся 15 сотрудников подразделения "Грифон", но каких-либо активных действий в отношении депутатов они пока не совершают.
Как сообщал УНИАН, судья О.Царевич обязала народных депутатов покинуть зал суда, где проходят следственные действия в рамках расследования дела об убийстве депутата Евгения Щербаня.