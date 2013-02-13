Журналистов не пускают в суд по делу Щербаня

Сотрудники судебной милиции “Грифон” не пускают журналистов в зал судебного заседания, невзирая на то, что судья Оксана Царевич распорядилась удалить из зала лишь лиц, которые не являются представителями СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, милиция лишь выпускает из зала присутствующих, а обратно без каких-либо объяснений отказывается впускать, из-за чего у двери возникла небольшая толкотня.

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Как сообщал УНИАН, следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич обязала народных депутатов покинуть зал суда, где проходят следственные действия в рамках расследования убийства депутата Евгения Щербаня.

Соответствующее решение О.Царевич приняла в связи с «неуважением к суду» депутатов.

В частности, такое решение было принято после того, как народные депутаты стали критически высказываться по поводу постановления судьи о привлечении защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко к административной ответственности.