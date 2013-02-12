Шуфрич предлагает вернуться к 100-процентной мажоритарке

Такое мнение он высказал, комментируя ситуацию в украинском парламенте.

«Я всегда был сторонником пропорциональной системы выборов, чтобы люди голосовали за конкретные партии, которые должны нести ответственность за ситуацию в парламенте. Но последние события, к сожалению, наводят на мысль, что, наверное, отдельные партии еще не достигли того уровня культуры, чтобы могли отвечать за собственные действия в высшем законодательном органе», - цитирует заявление Шуфрича пресс-служба ПР.

«Впервые в истории независимой Украины в установленный Конституцией срок не была открыта очередная сессия парламента. Такого раньше не было никогда. Это значит, что новички в парламенте не уважают ни Конституцию, ни парламентские традиции. В этих условиях на какой-то период времени, наверное, будет целесообразно вернуться к 100-процентной мажоритарной системе. Если такое решение будет принято, я за него проголосую», - заключил Нестор Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 5 февраля блокируют работу парламента, требуя от большинства и руководства ВР обеспечить персональное голосование.

Заместитель председателя фракции “УДАР” Виталий Ковальчук не исключил, что Президент Украины В.Янукович будет вынужден объявить досрочные выборы, если в течение 30 дней Верховная Рада не возобновит свою работу.