Янукович предложил помощь в разблокировании ВР - Ефремов отказался

Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что депутаты еще не исчерпали всех возможностей в переговорном процессе по разблокированию работу Верховной Рады и пока не нужно обращаться за помощью к Президенту Украины Виктору Януковичу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Верховной Раде.

“Президент мне задает вопрос: что нужно сделать с моей стороны для того, чтобы эту ситуацию нормализовать. Я, со своей стороны, как человек, который отвечает в большинстве за организацию работы, сказал, что мы еще не исчерпали всех наших возможностей, в том числе в переговорном процессе, для того чтобы обращаться к Президенту за помощью. На что он мне ответил, что если возникнет такая ситуация, значит немедленно обращайся ко мне, я буду вмешиваться в вопрос”, - сообщил А.Ефремов.

По его словам, глава государства обеспокоен тем, что главный законодательный орган страны не может работать.

По теме: Матиос стало плохо в сессионном зале - она ​​под капельницей

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 5 февраля блокируют работу парламента, требуя от большинства и руководства ВР обеспечить персональное голосование.

Заместитель председателя фракции “УДАР” Виталий Ковальчук не исключил, что Президент Украины В.Янукович будет вынужден объявить досрочные выборы, если в течение 30 дней Верховная Рада не возобновит свою работу.