Тюремщики говорят, что Тимошенко категорически отказалась ехать в Киев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как говорится в сообщении, сегодня, 12 февраля, сотрудницы Качановской исправительной колонии № 54 ознакомили осужденную Ю.Тимошенко с приглашением в Печерский райсуд Киева для участия в допросе свидетеля. Осужденная Ю.Тимошенко в категорической форме отказалась от участия в назначенном судебном заседании на 13 февраля. Об этом был составлен соответствующий акт.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Печерский районный суд Киева перенес на 13 февраля допрос свидетеля по делу об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня из-за отказа Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании в режиме видео-конференции. В то же время суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в зал суда.