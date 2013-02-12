Тернопольская область до сих пор без бюджета: сессию сорвали в пятый раз

Как передает корреспондент УНИАН, всего для участия в пленарном заседании зарегистрировалось 48 депутатов.

В частности, зарегистрировались 12 из 34 депутатов от ВО «Свобода», 13 из 17 от “Единого центра”, 13 из 14 от Партии регионов, 5 из 11 от УНП, 1 из 7 от «Нашей Украины», 3 из 5 от Блока Литвина, а также 1 внефракционный.

«К 13 февраля должна быть создана новая ТИК вместо той, которую вчера расформировала ЦИК, а к 18 февраля должны быть введены новые депутаты. Тогда облсовет сможет работать в полноценном составе, ведь пока картина представленных политических сил в совете не соответствует выбору граждан», – говорит председатель областной организации ВО «Свобода» Владимир Стаюра.

Руководитель фракции УНП Владимир Болещук отсутствие кворума объяснил сплоченной позицией всех оппозиционных фракций.

«Мы поддерживаем наших коллег в том, что должны быть введены новые депутаты, которые уже 2 года не могут приступить к работе. Если же будут очередные попытки затягивания этого процесса, тогда ЦИК введет своим решением новых депутатов. Сегодня же каждая из наших фракций, подписавших соглашение о совместных действиях, не была представлена в полном составе, таким способом мы выражаем свою общую позицию по данному вопросу», – заметил В. Болещук.

В то же время, уполномоченный фракции Партии регионов Павел Федик обвинил представителей оппозиционных сил в неумении держать слово.

«Если президиум, в котором принимали участие и представители ВО «Свобода», уже согласовал дату проведения сессии, то бюджет таки необходимо было принимать», – отметил П. Федик.

Как сообщал УНИАН, 25 и 27 декабря 2012 года депутаты Тернопольского областного совета трижды не смогли начать пленарное заседание из-за отсутствия кворума. На сессии, помимо прочего, должны были бы утвердить бюджет области на 2013 год. Больше всего отсутствующих было в составе крупнейшей фракции облсовета ВО «Свобода».

3 января в пресс-службе облсовета сообщили, что бюджетная сессия Тернопольского облсовета состоится не раньше 10 января, поскольку по инициативе представителей ВО «Свобода» было принято решение провести заседание постоянных депутатских комиссий с участием руководителей профильных управлений Тернопольской областной государственной администрации, председателей районных советов и районных государственных администраций, членов коллегий районных государственных администраций, членов Тернопольской областной ассоциации органов местного самоуправления «Совета Тернопольщины», руководителей объектов общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов Тернопольской области и представителей общественных организаций.

Однако большинство комиссий не провели свои заседания до 10 января.

В середине января и.о. председателя Тернопольского облсовета Сергей Тарашевский назвал безответственными действия фракции ВО «Свобода», которая затягивает проведение бюджетной сессии.

16 января после консультации с членами всех фракций облсовета на согласительном совете было принято решение провести бюджетную сессию облсовета 25 января.

Тогда за данное решение проголосовали все уполномоченные представители фракций областного совета, кроме Марии Чашки (ВО «Свобода»), которая воздержалась.

Поскольку по состоянию на 24 января представители ВО «Свобода» так и не дали подтверждения, что они придут на сессию, пленарное заседание на 25 января С. Тарашевский решил не созывать, чтобы депутаты из районов не тратили зря свое время.

Сессия была созвана на 31 января, однако она тоже не состоялась из-за отсутствия кворума.

1 февраля представители всех фракций на президиуме облсовета приняли решение провести бюджетную сессию 12 февраля.

Тернопольщина – единственная область, где до сих пор не утвержден областной бюджет на 2013 год.