ЦИК разогнал тернопольский избирком

Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла решение о прекращении полномочий Тернопольской территориальной избирательной комиссии за допущенные ею систематические нарушения избирательного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

"Центральная избирательная комиссия приняла решение, в котором установлены факты систематического нарушения Тернопольской ТИК Конституции и Закона Украины «О выборах депутатов Верховной рады АР Крым, местных советов и сельских поселковых городских председателей", - отметили в пресс-службе, добавив, что соответствующее постановление озвучил член ЦИК Валерий Шелудько.

Кроме того, по информации пресс-службы, также в ЦИК рассмотрели вопрос о признании депутатов от Всеукраинского объединения "Свобода" избранными (согласно избирательному списку), вместо тех, которые перешли из Тернопольского областного совета в советы других уровней.