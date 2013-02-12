«Агент 007» регионал Лукьянов - злостный должник за тепло в доме (фото)

Регионал Владислав Лукьянов, которому принадлежат четыре квартиры в одном из престижных домов Киева, не платит за коммунальные услуги. Об этом пишет журналист Сергей Лещенко в своем блоге на "Украинской правде".

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"За четыре квартиры в доме на улице Олеся Гончара, 35 он должен более 11 тысяч гривен. Об этом свидетельствует объявление возле лифта, снятое на прошлой неделе ", - отмечает автор.

Журналист напоминает, что эти 4 квартиры не внесены в декларацию регионала за 2011 год.