«Агент 007» Лукьянов говорит, что 74 гривни к пенсии - существенное повышение
08:28, 07 декабря 2012Политика
3635
По мнению депутата от Партии регионов Владислава Лукьянова, повышение минимальной пенсии и зарплаты, предусмотренное в Государственном бюджете на 2013 год, являются существенными.
Так выглядел предвыборный агитационный календарь Лукьянова
Об этом он сказал в эфире телеканала ТВi, комментируя принятие Верховной Радой Госбюджета на 2013 год, передает Украинская правда.
"В течение года пенсии увеличиваются где-то на 74 гривны. Мне кажется, что если вы получаете минимальную пенсию или зарплату, такие повышения являются существенными", - отметил он.
Кроме того, Лукьянов объяснил рост финансирования парламента тем, что там тоже работают люди.
"В Верховной Раде работают уборщики, водители, секретари, простые люди, которым надо платить зарплату. А как встречаться с избирателями? За свой счет? Поэтому на 6 миллионов увеличили финансирование Верховной Рады", - уточнил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter