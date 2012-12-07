«Агент 007» Лукьянов говорит, что 74 гривни к пенсии - существенное повышение

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВi, комментируя принятие Верховной Радой Госбюджета на 2013 год, передает Украинская правда.

"В течение года пенсии увеличиваются где-то на 74 гривны. Мне кажется, что если вы получаете минимальную пенсию или зарплату, такие повышения являются существенными", - отметил он.

Кроме того, Лукьянов объяснил рост финансирования парламента тем, что там тоже работают люди.

"В Верховной Раде работают уборщики, водители, секретари, простые люди, которым надо платить зарплату. А как встречаться с избирателями? За свой счет? Поэтому на 6 миллионов увеличили финансирование Верховной Рады", - уточнил он.