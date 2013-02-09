У ВАСУ больше нет претендентов на лишение мандатов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ.

"По состоянию на пятницу, никаких подобных исков в Высший админсуд не поступало", - сказали в пресс-службе суда.

В то же время в ВАСУ подчеркнули, что 8 февраля суд огласил лишь резолютивную часть решения по иску. Полный текст будет изготовлен не раньше чем через 5 дней.

В суде также подчеркнули, что решение о лишении П.Балоги и А.Домбровского мандатов вступает в силу с момента его оглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и А.Домбровского депутатских мандатов.

Как сообщал УНИАН, ранее партия «Единый центр» заявила о намерении власти пересмотреть результаты выборов в Верховную Раду в 71-м избирательном округе на Закарпатье, где победил П.Балога – брат экс-министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги.

Адвокат П.Балоги Роман Поворозник в комментарии УНИАН сообщил, что 7 февраля Высший админсуд открыл производство по иску народного депутата 6-го созыва Юрия Кармазина к Центральной избирательной комиссии, П.Балоге и Александру Домбровскому, который баллотировался в 11-м избирательном округе.

Вчера вечером В.Балога на своей странице в Facebook написал, что Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и А.Домбровского депутатских мандатов

«Только что Высший административный суд вынес решение относительно Павла Балоги. «Судьи» постановили: признать отсутствие полномочий депутата; признать отсутствие статуса народного депутата; признать необходимость проведения повторных выборов на 71-м округе; отменить соответствующее постановление ЦИК о регистрации Павла Балоги депутатом», - написал он.

В.Балога сообщил, что это окончательное решение, также оно касается и А.Домбровского.