Яценюк думает, что его могут посадить в женскую колонию

Лидер фракции ВО “Батькивщина” Арсений Яценюк не исключает, что против него может быть возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос по поводу того, что в Партии регионов хотят инициировать возбуждение уголовного дела о якобы незаконном введении им системы “Рада -3”.

Он отметил, что прочитал в СМИ, что “один из депутатов ПР по указанию целой ПР принял решение об обращении о возбуждении уголовного дела против меня”. “Это стандартный вариант, как работает Партия регионов”, - отметил А.Яценюк.

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Он добавил, что есть “только одна проблема - я вот думаю, Качановская исправительная колония, она женская, но я думаю, что для меня сделают исключение”.

А.Яценюк также призвал лидера фракции «УДАР» Виталия Кличко и лидера фракции ВО “Свобода” Олега Тягнибока, которые вместе с ним были на брифинге, приносить ему передачи, если это произойдет.

Напомним, 4 февраля 2013 г. лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что оппозиция, настаивая на введении сенсорной кнопки, хочет освободить от ответственности кое-кого из предыдущего руководства ВР за неправомерное решение по этому поводу.

«Отстаивая так сильно один вариант работы сенсорной кнопки, у меня возникает подозрение, что кое-кто хочет избежать ответственности за неправомерно принятое решение по данному вопросу и потраченные не по закону государственные средства», - сказал лидер фракции Партии регионов, добавив, что деньги параллельно с разработкой сенсорной кнопки направлялись на ремонт личного кабинета.

«Мы можем по этому вопросу поговорить отдельно, если у кого-то будет желание», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, инициатором введения сенсорной кнопки был Арсений Яценюк в период своего председательства в ВР в 2007-2008 годах.

25 сентября 2009 года экс-председатель Верховной Рады А.Яценюк обратился к спикеру парламента Владимиру Литвину с просьбой подписать распоряжение о введении в эксплуатацию программно-технического комплекса-системы «Рада-3».

А.Яценюк тогда отмечал, что Аппарат Верховной Рады еще в конце 2008 года модернизировал и провел сертификацию программно-технического комплекса-системы «Рада-3», которая предусматривает голосование с помощью сенсорной кнопки. «Между тем, эта система и поныне не введена в эксплуатацию. В соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины, для обеспечения функционирования обновленной системы голосования необходимо лишь подписать распоряжение председателя Верховной Рады Украины», - подчеркивал он.

4 февраля 2013 г. парламентская оппозиция призвала председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака ввести в действие систему для голосования “Рада-3”.

Как подчеркнул А.Яценюк, он подготовил “не только все материалы, которые касаются данной системы, но и даже последнее интервью разработчика системы “Рада-3”, которое он дал 15.01.2013 года, где он четко указывает, а он - это Институт проблем математики машин и систем Национальной академии наук, что сенсорная кнопка работает, что институт ежемесячно проверяет систему “Рада-3”, в том числе и сенсорную кнопку, и вопрос выполнения Конституции, господин председатель, лежит исключительно в вашей компетенции”.

Он отметил, что если система “Рада-3” не работает, “значит, кто-то ее демонтировал, и должен за это отвечать”.