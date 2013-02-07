В ПР требуют судить Яценюка за выделение денег на систему «Рада-3»

Об этом заявил народный депутат от фракции "Партии регионов" Владислав Лукьянов в эфире телеканала ТВi. Он сказал, что лично будет обращаться в Генеральную прокуратуру.

Лукьянов заявил, что средства на эту систему выделили из бюджета ВР по единоличному решению Арсения Яценюка, который тогда был ее председателем.

"Когда мы говорим о "Раде-3", то здесь есть вопрос злоупотребления бюджетными средствами. Эта система профинансирована с нарушением законодательства и порядка использования бюджетных денег. За такое чиновники низкого ранга несут уголовную ответственность", - заявил регионал.

"Уже есть не одно уголовное дело за нецелевое использование бюджетных средств. Причастным к системе "Рада-3" является первое лицо блока "Батькивщина" Арсений Яценюк, потому что не было согласования с бюджетным комитетом, не было заложено финансирование этой системы в смету ВР. То есть бюджетные деньги, которые не были использованы на другие расходы, надо было вернуть в государственный бюджет", - высказал обвинения в адрес оппозиционера Лукьянов.

Как сообщал УНИАН, инициатором введения сенсорной кнопки был Арсений Яценюк в период своего председательства в ВР в 2007-2008 годах.

25 сентября 2009 года экс-председатель Верховной Рады А.Яценюк обратился к спикеру парламента Владимиру Литвину с просьбой подписать распоряжение о введении в эксплуатацию программно-технического комплекса-системы «Рада-3».

А.Яценюк тогда отмечал, что Аппарат Верховной Рады еще в конце 2008 года модернизировал и провел сертификацию программно-технического комплекса-системы «Рада-3», которая предусматривает голосование с помощью сенсорной кнопки. «Между тем, эта система и поныне не введена в эксплуатацию. В соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины, для обеспечения функционирования обновленной системы голосования необходимо лишь подписать распоряжение председателя Верховной Рады Украины», - подчеркивал он.

Сегодня, 4 февраля 2013 г., парламентская оппозиция призвала председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака ввести в действие систему для голосования “Рада-3”.

Как подчеркнул А.Яценюк, он подготовил “не только все материалы, которые касаются данной системы, но и даже последнее интервью разработчика системы “Рада-3”, которое он дал 15.01.2013 года, где он четко указывает, а он - это Институт проблем математики машин и систем Национальной академии наук, что сенсорная кнопка работает, что институт ежемесячно проверяет систему “Рада-3”, в том числе и сенсорную кнопку, и вопрос выполнения Конституции, господин председатель, лежит исключительно в вашей компетенции”.

Он отметил, что если система “Рада-3” не работает, “значит, кто-то ее демонтировал, и должен за это отвечать”.