На место в Хмельницком облсовете претендуют 8 кандидатов

Как сообщили УНИАН в комиссии, соревнуются за мандат депутата областного совета исполняющий обязанности главврача Волочиской центральной райбольницы Виктор Чубарь (Партия регионов), частный предприниматель Владимир Климов (“УДАР”), начальник службы безопасности волочиского ООО “Агротек-ХПП” Игорь Войтович (КПУ), депутат Хмельницкого горсовета от ВО “Свобода” Александр Симчишин, который является единым кандидатом от Объединенной оппозиции.

Также кандидатами в депутаты облсовета стали частный предприниматель Руслан Рохов, которого выдвинула “Гражданская позиция”, временно неработающий Андрей Кухта (Украинская партия “Единство”), временно неработающая Елена Шабалина (Партия украинской молодежи) и заместитель начальника отдела ГП “Хмельницкстандартметрология” Людмила Носачева (Украинская партия “Зеленая планета”).

Справка УНИАН. Хмельницкая ОИК назначила промежуточные выборы депутатов Хмельницкого облсовета в одномандатном округе № 28 (Волочиский район) на 24 февраля 2013 года.

Жители Волочиского района будут избирать депутата облсовета вместо Сергея Лабазюка, который 28 октября прошлого года стал народным депутатом, победив в одномандатном округе № 188 как самовыдвиженец.