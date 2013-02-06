Лишенная докторской степени министр образования Германии не думает увольняться

Совет факультета признал, что политик в свое время прибегла к плагиату в докторской работе, сообщает «Немецкая волна».

Министр образования Германии А.Шаван, которая представляет в правительстве христианских демократов, не намерена идти в отставку. Такие требования со стороны оппозиции прозвучали после того, как вечером 5 февраля стало известно, что Дюссельдорфский университет лишил ее ученой степени доктора наук.

По словам декана факультета Бруно Блекманна, факультетский совет пришел к выводу, что А.Шаван "систематически и преднамеренно" выдавала чужие мысли за свои. Далее декан отметил, что диссертация А.Шаван на тему "Личность и совесть", которую она написала в 1980 году, "в значительных объемах содержит необозначенные чужие тексты". Такие обстоятельства и побудили факультетский совет обвинить А.Шаван в плагиате.

А.Шаван отрицает, что прибегала к плагиату, и утверждает, что не пыталась ввести кого-то в заблуждение. По ее словам, она, возможно, и допустила какие-то ошибки, но исключительно "ошибки из-за невнимательности".

В свое время диссертация А.Шаван была оценена на отлично. Факультетский совет, тщательным образом проанализировав работу, придерживается сейчас другого мнения. Подавляющее большинство из 15 экспертов, входящих в состав факультетского совета, выступили за лишение министра образования ученой степени.

Как сообщили адвокаты А.Шаван, министр намерена обжаловать решение факультетского совета в суде. Коллеги по партии с пониманием отнеслись к такому шагу и выступили в поддержку политика. Заместитель председателя фракции христианских демократов в Бундестаге Михаэль Кетчмаер заявил о "политически мотивированной кампании против очень успешного министра образования". Представитель либералов Патрик Майгардт отметил, что до завершения судебного разбирательства действует презумпция невиновности.

Оппозиционные политики выражают сомнение, что 57-летней А.Шаван, учитывая нынешние обстоятельства, удастся сохранить за собой должность министра образования. "Не представляю, как в Германии может работать министр с такими недостатками", - заявила один из лидеров "зеленых" Штеффи Лемке. Представительница Левой партии Петра Зитте считает, что под угрозой оказался имидж самой министерской должности.

Если А.Шаван все же придется проститься с министерской должностью, то для канцлера Германии Ангелы Меркель это будет серьезной потерей. Через девять месяцев должны состояться выборы в Бундестаг, а А.Шаван считается доверенным лицом нынешнего главы правительства. Два года тому назад А.Меркель уже потеряла одного из министров, которого также обвинили в плагиате в диссертации: тогда с должности руководителя оборонного ведомства был вынужден уйти Карл-Теодор цу Гуттенберг, который представлял в правительстве баварский Христианско-социальный союз.