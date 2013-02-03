Наблюдатели от Европарламента полетят к Луценко на вертолете
Наблюдатели от Европарламента в понедельник намерены встретиться с Луценко, - сообщила пресс-секретарь Народной самообороны.
Наблюдатели от Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский в понедельник намереваются встретиться с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.
Об этом сообщила пресс-секретарь «Народной самообороны» Лариса Сарган на своей странице в Facebook в воскресенье.
«Сегодня ночью в Украину прибывают Кокс и Квасневский. Чтобы не терять время на дорогу, в Менскую колонию на свидание с Луценко завтра утром они вылетают на вертолете», - написала спикер.
Как сообщал УНИАН, экс-президент Европарламента П.Кокс и экс-президент Польши А.Квасьневский стали наблюдателями от Европарламента по судебным процессам над экс-премьером Юлией Тимошенко.
Позже их мандат был расширен: кроме дел Ю.Тимошенко, они также наблюдали за делами экс-министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего временного исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко.