Харьковская «Батькивщина» требует обнародовать текст соглашения с Shell

Фракция ВО «Батькивщина» в Харьковском областном совете требует обнародовать на сайте облсовета текст Соглашения «О разделении углеводородов, которые будут добываться в границах участка Юзовская, между государством Украина и компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и ООО «Недра Юзовская».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина», об этом говорится в письме, которое по поручению фракции направила председателю Харьковского областного совета Сергею Чернову руководитель «Батькивщины» в облсовете Людмила Белова.

«Вопросы, связанные с разведкой и добычей нетрадиционных углеводородов, напрямую касаются экологии, жизни и здоровья, экономических интересов людей, проживающих на территориях, где планируется разработка газовых месторождений», - отмечается в письме.

Кроме того, фракция «Батькивщина» попросила предоставить для работы распечатанный экземпляр Соглашения, засвидетельствованный официально.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашения о разделении продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

17 января 2013 года Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о разделении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовская, часть которого расположена на территории области.

Сразу после сессии ВО «Свобода» заявила, что обжалует это решение Харьковского областного совета.

23 января 2013 года Кабинет Министров одобрил проект соглашения о разделении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Недра Юзовская».

Согласно документу, Кабмин уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого подписать указанное соглашение, разрешив вносить при необходимости в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

24 января 2013 года в Давосе (Швейцария) в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о разделении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовский площади в Харьковской и Донецкой областях.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. метров газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. метров газа.