Лимонова снова арестовали за несанкционированную акцию в Москве

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по столице.

"За попытку проведения несанкционированного мероприятия на Триумфальной площади, в полицию были доставлены около 30 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

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Информируется, что среди задержанных - лидер незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов.

В настоящее время собравшиеся на Триумфальной практически разошлись, а на площади остались в основном сотрудники правоохранительных органов.

Оппозиционеры проводят подобные акции 31 числа каждого месяца с 2009 года. Изначально они были организованы в защиту 31 статьи Конституции РФ, которая предполагает свободу собраний.

Правительство Москвы сегодняшнюю акцию не согласовало, так как ее организаторы в течение года более двух раз привлекались к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий, отмечает российское агентство новостей.