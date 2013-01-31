HRW: В 2012 году власти РФ развернули самые масштабные репрессии

В 2012 году российская власть развернула самые масштабные репрессии против гражданского общества за всю постсоветскую историю.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говориться в вышедшем сегодня Всемирном докладе международной организации Human Rights Watch, который презентовал на пресс-конференции в Москве директор отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

В докладе отмечается, что власти России провели через парламент целую серию ограничительных законов, притесняли и запугивали активистов, вмешивались в деятельность неправительственных организаций. Все это развеяло надежды на реформы, появившиеся в конце 2011 г., в частности, на волне массовых протестных выступлений.

«Этот год стал худшим для прав человека в России за всю ее новейшую историю. Российское гражданское общество в условиях сужающегося жизненного пространства как никогда остро нуждается в поддержке», – сказал Х.Уильямсон.

По его словам, инициативы по подавлению критики и удушению развивающегося гражданского общества достигли в России беспрецедентного размаха.

Х.Уильямсон считает, что Кремль цинично приравнивает вполне резонное выражение обеспокоенности ситуацией с законностью и правами человека к посягательству на суверенитет, но международные партнеры России не должны поддаваться такому шантажу.

Он убежден, что вместо того, чтобы устранять и предотвращать нарушения прав человека, правительство РФ растрачивает время и силы на месть активистам за гражданскую позицию и критику.

«Отступление от принципов прав человека, которое мы наблюдаем сегодня, плохо вяжется с ролью ответственного лидера в многополярном мире, каковым Россию хочет видеть ее руководство», - сказал Х.Уильямсон.

В документе отмечается, что в России после возвращения Владимира Путина в Кремль в мае парламентское большинство правящей партии «Единая Россия» обеспечило принятие целого ряда законов, вводящих серьезные дополнительные ограничения для гражданской деятельности. В июне санкции за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий были ужесточены и по суровости стали сопоставимы с уголовными, восстановлена уголовная ответственность за клевету и введены дополнительные ограничения на интернет-контент.

Кроме этого, этим законом неправительственные организации, занимающиеся якобы «политической» деятельностью и получающие финансирование из зарубежных источников, обязали регистрироваться в качестве «иностранных агентов». Human Rights Watch расценила эту инициативу как направленную на очернение НПО в глазах общества. В ноябре уголовный состав государственной измены был расширен таким образом, что под него теоретически можно подвести даже участие в международной деятельности по поощрению и защите прав человека.

Также, в канун 2013 года В.Путин подписал закон, позволяющий приостанавливать деятельность и замораживать в России активы тех неправительственных организаций, что занимаются «политической» деятельностью и пользуются финансированием от американских граждан или организаций. Аналогичные санкции предусмотрены и в случае, если среди руководителей и членов НПО присутствуют российские граждане, одновременно имеющие гражданство США.

В тоже время, Human Rights Watch напоминает, что последней волне ограничительных законодательных инициатив предшествовали несколько месяцев мирных массовых выступлений против роста авторитаризма и предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах в декабре 2011 года.

С точки зрения Human Rights Watch, таким образом власти пытаются дискредитировать участников гражданских протестов и политическую оппозицию. В продолжение той же линии известные НПО и отдельные активисты подвергались очернению в государственных и провластных СМИ.

В частности, на момент выхода доклада 12 человек находятся под стражей по обвинениям в посягательстве на сотрудников полиции во время московского «Марша миллионов» 6 мая. Им также вменяется участие в «массовых беспорядках», что чревато лишением свободы на срок до десяти лет. Human Rights Watch считает, что действия демонстрантов не соответствовали составу этой статьи Уголовного Кодекса.

В связи с событиями 6 мая возбуждены уголовные дела в отношении известных оппозиционеров. Так, против Алексея Навального возбуждено целых три дела, два из которых – по фактам якобы финансовых махинаций, не имеющим отношения к протестному движению. Обвиняемый в причастности к массовым беспорядкам оппозиционер Леонид Развозжаев «исчез» в Украине при попытке обращения за политическим убежищем и объявился в России уже под стражей, где и находится по сей день.

В своем 665-страничном докладе Human Rights Watch оценивает ситуацию с правами человека более чем в 90 странах мира, в том числе в Украине.