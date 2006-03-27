В Харькове будет новый городской голова

Мэр Харькова Владимир ШУМИЛКИН поздравил Михаила ДОБКИНА с победой на выборах Харьковского городского председателя.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель руководителя областного штаба Партии регионов Александр КРИВЦОВ.

Хотя официальных результатов голосования еще нет, отметил А.КРИВЦОВ, но штабы обоих кандидатов вели параллельные подсчеты, которые предварительно указывают на то, что М.ДОБКИН набрал в полтора раза больше голосов, чем его главный конкурент В.ШУМИЛКИН. Невзирая на то что городская избирательная комиссия на протяжении суток не сообщала никаких предыдущих результатов, сказал А.КРИВЦОВ, шаг В.ШУМИЛКИНА дает основания утверждать “о победе нашего кандидата”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром региональный штаб Партии регионов распространил результаты экзит-пола, проведенного организацией «New Image Market Group», согласно с которыми народный депутат Украины М.ДОБКИН набрал 45,3% голосов избирателей. За В.ШУМИЛКИНА, члена партии “Народный Союз Наша Украина”, самовыдвиженца, проголосовали 28,5% харьковчан.