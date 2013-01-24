Регионал говорит, что оппозиция подала фальшивые подписи за внеочередную сессию

Об этом в эфире 5 канала в четверг заявил депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов, пишет Украинская правда.

"Они отсутствуют на территории Украины и их подписи, или подложены, или сфальсифицированы", - сказал он.

"Я обращаюсь к руководству прокуратуры, МВД и СБУ с тем, чтобы было проведено расследование и были уточнены подписи депутатов ...", - сказал он.

В тоже время, в пресс-службе "УДАРа" заявили, что управление кадров аппарата Верховной Рады не признало действительными и не учло подписей 7 народных депутатов за созыв внеочередной сессии.

"Из них 5 от депутатов фракции "УДАР". В частности, и председателя партии Виталия Кличко", - заявляют в "УДАРе".

"В управлении кадров решили, что собственноручно поставленная мной подпись - не моя, поскольку не совпадает с подписью в личном деле", - отметил Кличко.

"Заявляю, что моя собственноручная подпись стоит и в подписных листах за внеочередную сессию, и на депутатской присяге, и в судебных исках на неправомерность действий спикера и депутатов во время голосований в ВР, и под заявлением в Генпрокуратуру", - сказал он.

Как известно, в среду сообщалось, что три оппозиционные фракции собрали 158 подписей депутатов и обратились к главе ВР с конституционным требованием созыва внеочередной сессии.