В Киеве требовали вести «Соборную Украину - в соборную Европу» (фото)

Почти полторы сотни человек собрались на Софийской площади, где развернули национальный флаг Украины размером 30х40 метров, пишет Радио Свобода.

Затем они прошли колонной от Софийской площади через Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую до Европейской площади.

Участники несли флаги Украины, Конгресса украинских националистов, Народного руха Украины, Украинской народной партии. При этом они скандировали «Долой Таможенный союз!», «Соборную Украину - в соборную Европу» и другие лозунги.

На лестнице возле Украинского дома участники акции провели митинг.