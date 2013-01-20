В Киеве требовали вести «Соборную Украину - в соборную Европу» (фото)
16:54, 20 января 2013Политика
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Ряд украинских националистических организаций проводили в центре Киева акцию под лозунгом «Соборную Украину - в соборную Европу».
В Киеве митинговали за европейское направление движения Украины
Почти полторы сотни человек собрались на Софийской площади, где развернули национальный флаг Украины размером 30х40 метров, пишет Радио Свобода.
Участники развернули флаг Украины размером 30х40 метров
Затем они прошли колонной от Софийской площади через Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую до Европейской площади.
Участники несли флаги Украины, Конгресса украинских националистов, Народного руха Украины, Украинской народной партии. При этом они скандировали «Долой Таможенный союз!», «Соборную Украину - в соборную Европу» и другие лозунги.
На лестнице возле Украинского дома участники акции провели митинг.
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