Яценюк: Генпрокурор направляет заместителя изучить ситуацию в больнице Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Арсений Яценюк после встречи с В.Пшонкой.

“Я передал обращение относительно той ситуации, которая произошла в Харькове. Генеральный прокурор отправляет заместителя генерального прокурора Украины в Харьковскую область с целью выяснения всех материалов дела и, в том числе, рассмотрения вопроса, который затронула Юлия Владимировна Тимошенко в своем письме относительно условий ее содержания”, - сказал А.Яценюк.

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Также он отметил, что ожидает реакции Генеральной прокуратуры на поданное обращение относительно судьи, который вынес неправомерное решение о запрещении женщинам-народным депутатам находиться в больнице, где лечится Ю.Тимошенко.

По словам А.Яценюка, народные депутаты инициируют рассмотрение профильным парламентским комитетом вопроса о законности действий правоохранителей, которые насильно выдворили из больницы трех женщин – народных депутатов. (Сегодня рано утром трех народных депутатов-женщин, которые с 16 января находились в больнице с Ю.Тимошенко, правоохранители насильно выдворили из помещения. В ГПтС заявили, что правоохранители действовали по решению Дзержинского райсуда Харькова – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 8 января 2013 года Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины В.Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается предоставлять объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в любых заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "на столько, на сколько хватит сил и жизни", попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказывается возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.