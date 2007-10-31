Крымчан просят присылать воспоминания о Голодоморе и репрессиях

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым обращается с просьбой ко всем жителям полуострова присылать воспоминания, свидетельства очевидцев о событиях Голодомора 1932-33 гг. и политических репрессий 1937-38 гг. в Украине и Голодомора 20-х годов и политических репрессий в Крыму в 20-30-х и 40-х годов.

"Будем благодарны всем, кто поделится с нами своими упоминаниями, документальными материалами, фотокарточками", - сообщили УНИАН в Представительстве.

"Многие люди, которые пережили те страшные времена, живут и сегодня в Крыму и Украине. Они являются носителями иммунитета против тирании и коммуно-фашизма", - говорят в Представительстве.

Вместе с этим Представительство главы государства предлагает крымским масс-медиа положить начало в своих изданиях странице памяти трагических событий с предоставлением объективных беспристрастных сведений.

Во исполнение Указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 28 марта 2007 года "О мероприятиях в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов" и от 21 мая 2007 года "О мероприятиях в связи с 70-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов" Представительство главы государства открывает на своем сайте новую рубрику "Письма из прошлого".